İstanbul'da Şiddetli Yağmur Etkili Oluyor! Gökyüzünde Raf Bulutları Görüldü

İstanbul'da beklenen şiddetli yağmur etkili olmaya başladı. Kent genelindeki yağmur hayatı olumsuz etkilerken Boğaz çevresinde de fırtına etkili oluyor. İstanbul'da yağış öncesinde gökyüzünde "raf bulutları (shelf cloud)" da görüldü.

İstanbul'da Şiddetli Yağmur Etkili Oluyor! Gökyüzünde Raf Bulutları Görüldü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, megakenti bir kaç gün önceden beklenen yağmur ile ilgili uyarmıştı. Uyarıların ardından pazar sabah saatlerinden itibaren kent genelinde şiddetli yağmur etkili olmaya başladı.

İstanbul'daki yağış öncesinde gökyüzünde "raf bulutları (shelf cloud)" da görüldü. Bulutlar Beykoz'dan da görüntülenirken İstanbul Boğazı'nda fırtına nedeniyle dalgalar kıyıya vurdu.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beyoğlu ile Beşiktaş'ta yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için köprü altlarına, duraklara, iş yerleri ve apartmanların girişlerine sığındı.

Taksim Meydanı'nda bazı turistler bina altlarında durmak zorunda kaldı. Fırtına'nın etkisiyle bazı vatandaşların şemsiyeleri ters döndü.

Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Ataşehir, Maltepe, Tuzla, Pendik, Kartal ile Sultanbeyli de yağmur etkili oldu.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 11.20 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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