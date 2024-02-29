İstanbul'da sis etkili oluyor! Seferler iptal...

İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Şehir Hatları sis nedeniyle bazı seferlerin yapılamadığını duyurdu. İşte o seferler...

İstanbul'da sis etkili oluyor! Seferler iptal...
Editör: Orhun Çoban
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Erken saatlerde başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile TEM Ümraniye, Kavacık, Altunizade, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Sancaktepe, Sarıyer, Kağıthane ve Ümraniye'de de sis yer yer etkisini gösteriyor. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü.

Trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanırken, İBB Trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu 07.00 itibarıyla yüzde 33 olarak ölçüldü.

ŞEHİR HATLARI BAZI VAPUR SEFERLERİNİN İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, yoğun sis nedeniyle vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşandığını bildirdi.

Duyuruya göre, 06.15 Eminönü-Beykoz, Anadoluhisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı kaydedildi.

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