İstanbul'da skandal görüntü! Türk bayrağını söküp yere attı

Olay, 10 Temmuz Cuma günü saat 06.30 sıralarında Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde sokakta yürüyen bir şahıs, bölgede bulunan bir iş yerinin önündeki Türk bayrağını yerinden sökerek yere attı.

Yaşanan olayın ardından yapılan ihbar üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini detaylı şekilde incelemeye alan polis birimleri, bayrağı yere atan şahsın 51 yaşındaki Cafer B. olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

''SİNİR HASTASIYIM, KENDİMİ KAYBEDİYORUM''

Gözaltındaki Cafer B., emniyette verdiği ifadede davranışını sağlık sorunlarına bağlamaya çalıştı. Şüpheli savunmasında, "Sinir hastalığımdan dolayı zaman zaman kendimi kaybediyorum" dedi. Ancak polis ekiplerinin şahsın beyanı üzerine yaptığı geriye dönük incelemelerde, sağlık durumuna ilişkin bu iddiayı doğrulayacak herhangi bir resmi tıbbi bulguya rastlanmadı.

Emniyet kayıtlarında yapılan sorgulamada Cafer B.'nin; "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "Hırsızlık", "Tehdit", "Kasten yaralama" ve "6284 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçları başta olmak üzere toplam 11 ayrı suç kaydının bulunduğu anlaşıldı. Şahsın geçmiş dönemlerde iki kez cezaevine girip çıktığı tespit edildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Cafer B., Türk Ceza Kanunu kapsamındaki "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" suçundan yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.