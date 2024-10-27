İstanbul'da skuter bataryası patladı: Yangına neden oldu!

İstanbul'un Fatih ilçesinde, 4 katlı bir binanın bodrum katında şarj edilen elektrikli skuterın bataryası patladı ve yangına neden oldu. Yangında, dumandan etkilenen bir kişinin tedavisi kaldırılarak tedavi altında alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul'da skuter bataryası patladı: Yangına neden oldu!
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Olay, saat 18.50 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi, Kadın Nine Sokak'ta meydana geldi. Patlama sonucu ortaya çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bodrum katında bulunan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hızla kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen ve ilk müdahale olayı yerinde yapılan bir kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni olarak elektrikli skuterin bataryasının patlaması olarak belirtildi.

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