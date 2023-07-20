İstanbul'da sokak köpekleri kısırlaştırılıyor mu?

İstanbul Valiliği, 39 ilçeye sokak köpeklerine ilişkin yazı gönderdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik tarafından 4 Temmuz 2023'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı ve ilçe belediyesi ile ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gönderilen yazıda, Hayvanları Koruma Kanunu'nun gereğince uygulanmasının talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: