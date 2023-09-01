İstanbul'da su azalmaya devam ediyor. İSKİ açıkladı: 1 Eylül'de barajların doluluk oranı
Su İstanbul'un en önemli sorunlarından birisi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi duyurdu: İstanbul'daki barajlarda ne kadar su kaldı?
İstanbul'un su kaynaklarının yönetimi, şehir için kritik bir konu olmaya devam ediyor. Bu bağlamda, İstanbul'daki barajların doluluk oranları her yıl büyük bir önem taşıyor ve 1 Eylül itibarıyla güncel verilerle bu oranları değerlendirmek hayati bir öneme sahip. İstanbul'un su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan bu barajlar, sadece içme suyu temini için değil, aynı zamanda enerji üretimi ve tarım sulaması gibi çok çeşitli alanlarda da kullanılıyor. Yaz aylarında azalan yağışlar ve artan su talebi, bu barajların doluluk oranlarını daha da kritik hale getiriyor. İstanbul'daki ana barajların 1 Eylül tarihli doluluk oranlarını detaylı bir şekilde inceleyerek, şehrin su kaynaklarındaki mevcut durumu nasıl?
İSKİ VERİLERİNE GÖRE 1 EYLÜL'DE BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul'da barajların doluluk oranları %30'un altına düşmüş durumda. İstanbulluları tedirgin eden bu durum büyümeye devam ediyor. Geçen yıl bu zamanlar İstanbul'da barajların %48 civarında seyrediyordu.
HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?
İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı %28,97 ancak hangi barajda ne kadar su kaldığı önemli bir merak konusu.
- Alibey Barajı: %11,83
- Büyükçekmece Barajı: %8,11
- Darlık Barajı: % 43,3
- Elmalı Barajı: % 18,98
- Istrancalar Barajı: % 19,53
- Kazandere Barajı: % 9,65
- Ömerli Barajı: % 61,64
- Pabuçdere Barajı: % 3,99
- Sazlıdere Barajı: % 13,69
- Terkos Barajı: % 15,21