İstanbul'da su azalmaya devam ediyor. İSKİ açıkladı: 1 Eylül'de barajların doluluk oranı

İstanbul'un su kaynaklarının yönetimi, şehir için kritik bir konu olmaya devam ediyor. Bu bağlamda, İstanbul'daki barajların doluluk oranları her yıl büyük bir önem taşıyor ve 1 Eylül itibarıyla güncel verilerle bu oranları değerlendirmek hayati bir öneme sahip. İstanbul'un su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan bu barajlar, sadece içme suyu temini için değil, aynı zamanda enerji üretimi ve tarım sulaması gibi çok çeşitli alanlarda da kullanılıyor. Yaz aylarında azalan yağışlar ve artan su talebi, bu barajların doluluk oranlarını daha da kritik hale getiriyor. İstanbul'daki ana barajların 1 Eylül tarihli doluluk oranlarını detaylı bir şekilde inceleyerek, şehrin su kaynaklarındaki mevcut durumu nasıl?

İSKİ VERİLERİNE GÖRE 1 EYLÜL'DE BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul'da barajların doluluk oranları %30'un altına düşmüş durumda. İstanbulluları tedirgin eden bu durum büyümeye devam ediyor. Geçen yıl bu zamanlar İstanbul'da barajların %48 civarında seyrediyordu.

HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı %28,97 ancak hangi barajda ne kadar su kaldığı önemli bir merak konusu.