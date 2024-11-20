İstanbul’da su fiyatına zam: Yeni tarife belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İSKİ Genel Kurulu’nda su fiyatlarına %17,5 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul’da su fiyatına zam: Yeni tarife belli oldu!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İSKİ Genel Kurulu’nda su fiyatlarına %17,5 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Bu düzenlemeyle İstanbul’da suyun birinci kademe birim fiyatı 32,28 TL’den 37,92 TL’ye yükseldi. Zam kararı, oy çokluğuyla kabul edildi.

Alınan karar doğrultusunda, yeni tarifeler önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek. Söz konusu artış, özellikle hane bütçelerini etkilemesi açısından dikkat çekiyor.

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