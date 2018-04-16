Son dakika haberleri... İstanbul'un Bahçelievler, Bağcılar, Bakırköy, Esenler ve Güngören ilçelerinde yer alan bazı mahallelerinde su kesintisi başladı. Bugün (16 Nisan Pazartesi) saat 10.00'da başlayan su kesintisi yarın (17 Nisan Salı) günü saat 06.00'da sona erecek. 16 Nisan Pazartesi Esenler su kesintisi, 16 Nisan Pazartesi Güngören su kesintisi, 16 Nisan Pazartesi Bahçelievler su kesintisi, 16 Nisan Pazartesi Bağcılar su kesintisi, 16 Nisan Pazartesi Bakırköy su kesintisi... İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'den açıklama geldi... Yaklaşık 20 saat sürecek kesintinin yaşanacağı mahalleler haberimizde...

Son dakika gelişmeleri... İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi başladı. İstanbul'daki su kesintisi 5 ilçede yer alan bazı mahalleleri etkiliyor. İSKİ'den yapılan açıklamada, Bahçelievler Ana İsale Hattı ve Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 16 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 17 Nisan Salı günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyeceği belirtilmişti.



İşte o ilçe ve mahalleler:



İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANAN YERLER



Güngören İlçesi: Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Akıncılar, Gençosman ve Sanayi Mahallelerinin bir kısmı.



Esenler İlçesi: Fatih ve Tuna Mahalleleri.



Bakırköy İlçesi: Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.



Bahçelievler İlçesi: Cumhuriyet, Hürriyet, Bahçelievler, Fevzi Çakmak, Kocasinan, Merkez Mahallesi, Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri.



Bağcılar İlçesi: Çınar, Barbaros, Güneşli, Fevzi Çakmak, İnönü, Kemalpaşa, Sancaktepe, Yenigün ve Yıldıztepe Mahalleleri.



İSKİ İLETİŞİM BİLGİLERİ



İSKİ Bağcılar Şube Müdürlüğü telefon numarası: 0212 550 77 01



İSKİ Bakırköy Şube Müdürlüğü telefon numarası: 0212 583 29 06



İSKİ Bahçelievler Şube Müdürlüğü telefon numarası: 0212 644 13 00



İSKİ Esenler Şube Müdürlüğü telefon numarası: 0212 430 42 10



İSKİ Güngören Şube Müdürlüğü telefon numarası: 0212 482 74 57



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