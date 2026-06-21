İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsun
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 22 Haziran 2026 Pazartesi günü İstanbul genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı.
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İSKİ, 22 Haziran 2026 Pazartesi günü İstanbul’da planlı su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleleri duyurdu.
Planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle yaşanacak bu kesintilerden, İstanbul’un hem Anadolu hem de Avrupa yakasında çeşitli yerlerin etkilenmesi bekleniyor.
Kesintiden etkilenen vatandaşların güncel bilgiye ulaşmak için İSKİ’nin resmi web sitesindeki “Planlı Su Kesintileri” sayfasından “Arıza Kesinti” bölümüne veya ALO 185 çağrı hattına başvurmaları istendi.
Suların gelip gelmediğini anlık olarak teyit etmek ve bölgenizdeki durumu öğrenmek için İSKİ'nin resmi web sitesindeki "Planlı Su Kesintileri" sayfasından (“Arıza Kesinti” seçeneği) veya ALO 185 hattından mahalle/ilçe bazlı sorgulama yapabilirsiniz.