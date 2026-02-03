İstanbul'da sulu kar başladı! Bugün yurtta hava nasıl olacak? İşte bölge bölge detaylar...

MARMARA

Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu bir gün geçiriyor. Bölgenin güney ve doğusunda yağmur ile karla karışık yağmur etkili oluyor. Rüzgar ise kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esiyor.

İstanbul: 2°C, 7°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu.

Edirne: -3°C, 3°C - Parçalı ve çok bulutlu.

Çanakkale: 2°C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu.

Kocaeli: 6°C, 9°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.