İstanbul'da sulu kar başladı! Bugün yurtta hava nasıl olacak? İşte bölge bölge detaylar...
Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarılar gerçeğe dönüştü ve İstanbullular yeni güne sulu kar sürpriziyle başladı. Ancak yağışlı hava dalgası sadece megakenti değil, yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına almış durumda. İşte il il, bölge bölge 3 Şubat hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.
Yapılan açıklamalara göre Türkiye genelinde hava çok bulutlu seyrederken; Marmara'nın batısı ve Ege'nin güney kıyıları dışında kalan hemen her nokta aralıklı yağış alıyor.
Yağışlar kıyı kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülürken; iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kara dönüşüyor.
MARMARA
Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu bir gün geçiriyor. Bölgenin güney ve doğusunda yağmur ile karla karışık yağmur etkili oluyor. Rüzgar ise kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esiyor.
İstanbul: 2°C, 7°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu.
Edirne: -3°C, 3°C - Parçalı ve çok bulutlu.
Çanakkale: 2°C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu.
Kocaeli: 6°C, 9°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
EGE
Ege Bölgesi'nde kuzey ve doğu kesimler yağmur ve sağanak yağış alırken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülüyor.
İzmir: 8°C, 14°C - Parçalı ve çok bulutlu.
Afyonkarahisar: 2°C, 7°C - Akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
Denizli: 7°C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu.
Muğla: 4°C, 13°C - Parçalı ve çok bulutlu.
AKDENİZ
Akdeniz Bölgesi genelinde aralıklı sağanak yağış hakim. Kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak görülürken, Antalya'nın doğu kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunda yağışlar kuvvetli seyrediyor. Bölgenin güneydoğusunda ise toz taşınımı bekleniyor.
Antalya: 9°C, 19°C - Doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Adana: 11°C, 18°C - Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Hatay: 11°C, 16°C - Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Isparta: 4°C, 10°C - Akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu.
İÇ ANADOLU
Bölgede yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde başlasa da, gece saatlerinde karla karışık yağmura, doğu ve yüksek kesimlerde ise kara dönüşmesi bekleniyor.
Ankara: 3°C, 6°C - Bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu.
Eskişehir: 1°C, 5°C - Bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu.
Konya: 4°C, 9°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Sivas: 1°C, 3°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
BATI KARADENİZ
Bölgede kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Özellikle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bolu: 1°C, 3°C - Aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Düzce: 3°C, 6°C - Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu.
Zonguldak: 4°C, 6°C - Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Sinop: 6°C, 10°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Yağışlar kıyıda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde. Rüzgarın kıyılarda kuzeyli, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma, don ve çığ tehlikesi bulunuyor.
Trabzon: 10°C, 12°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Samsun: 7°C, 9°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Artvin: 7°C, 9°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Amasya: 5°C, 8°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülüyor. Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmurla başlayan yağış zamanla kara dönecek. Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor.
Erzurum: -1°C, 3°C - Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Kars: -2°C, 3°C - Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Malatya: 3°C, 8°C - Aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu.
Van: 1°C, 5°C - Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. Güney kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.
Diyarbakır: 7°C, 13°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Gaziantep: 8°C, 11°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Şanlıurfa: 8°C, 13°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Siirt: 7°C, 13°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.