İstanbul'da taksi renkleri değişiyor! Vatandaşlar belirleyecek

İstanbul'da hizmete girmeye hazırlanan uygulama tabanlı 2500 ticari taksi için araç tasarımlarıyla ilgili süreç hız kazandı. Şehirdeki ulaşım deneyimini değiştirmeyi hedefleyen bu projede ne gibi uygulamalar olacak?

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
İstanbul'da taksi renkleri değişiyor! Vatandaşlar belirleyecek
Yayınlanma: Güncellenme:

Beyaz renk üzerine folyo kaplama yöntemiyle tasarlanacak olan Fiat Egea marka araçlar için 5 farklı tasarım seçeneği sunuldu ve halkın tercihine sunulması amacıyla bir anket düzenlendi.

Folyo Kaplama ve Tasarım Seçenekleri Yeni ticari taksiler için boyama yerine daha çevreci ve hızlı bir yöntem olan folyo kaplama kullanılacak. Tasarımlarda tepe lambası da yer alıyor, ancak uygulama tabanlı olduklarından yoldan müşteri almayacak bu araçlarda tepe lambası opsiyonel bir unsur olarak değerlendiriliyor.

İstanbul'da taksi renkleri değişiyor! Vatandaşlar belirleyecek - Resim : 1

İstanbul'da taksi renkleri değişiyor! Vatandaşlar belirleyecek - Resim : 2

İstanbul'da taksi renkleri değişiyor! Vatandaşlar belirleyecek - Resim : 3

İstanbul'da taksi renkleri değişiyor! Vatandaşlar belirleyecek - Resim : 4

İstanbul'da taksi renkleri değişiyor! Vatandaşlar belirleyecek - Resim : 5

Anket ve Katılım İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ticari taksilerin tasarımlarını belirlemek için halkın görüşlerini almayı amaçlayan bir anket başlattı. Anket sonucunda en çok oy alan tasarım, uygulama tabanlı taksiler için kullanılacak.

Hizmete Giriş Süreci Altyapı hazırlıkları ve işleyiş planlamalarının tamamlanmasının ardından, İBB tesislerinde araçlara folyo kaplama işlemi uygulanarak ticari taksiler hizmete başlayacak.

Yurt dışı telefon kayıt ücretleri ne kadar olacak? 2025 tablosuYurt dışı telefon kayıt ücretleri ne kadar olacak? 2025 tablosuEkonomi
taksi istanbul yeni düzenleme
Günün Manşetleri
Vatan Partisi Etki Ajanlığı ve LGBT kanun teklifi önerilerini Soylu'ya iletti
"Suriye’de güvenli bölge planı Amerikan tuzağı"
İhracat ve ithalat rakamları açıklandı
Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi ertelendi
Merkez Bankası'ndan "sahte dolar" açıklaması
MSB kaynaklarından terörle mücadelede kararlılık mesajı
72 terörist etkisiz hale getirildi
Özgür Özel'den "Cumhurbaşkanı adayı" açıklaması
Türkiye'nin petrol ithalatı azaldı
Ekonomiye güven azaldı
Çok Okunanlar
AZ Alkmaar - Galatasaray maçı canlı izle! AZ Alkmaar - Galatasaray maçı canlı izle!
72 terörist etkisiz hale getirildi 72 terörist etkisiz hale getirildi
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle!
Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi ertelendi Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi ertelendi
Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı