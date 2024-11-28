İstanbul'da taksi renkleri değişiyor! Vatandaşlar belirleyecek

Beyaz renk üzerine folyo kaplama yöntemiyle tasarlanacak olan Fiat Egea marka araçlar için 5 farklı tasarım seçeneği sunuldu ve halkın tercihine sunulması amacıyla bir anket düzenlendi.

Folyo Kaplama ve Tasarım Seçenekleri Yeni ticari taksiler için boyama yerine daha çevreci ve hızlı bir yöntem olan folyo kaplama kullanılacak. Tasarımlarda tepe lambası da yer alıyor, ancak uygulama tabanlı olduklarından yoldan müşteri almayacak bu araçlarda tepe lambası opsiyonel bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Anket ve Katılım İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ticari taksilerin tasarımlarını belirlemek için halkın görüşlerini almayı amaçlayan bir anket başlattı. Anket sonucunda en çok oy alan tasarım, uygulama tabanlı taksiler için kullanılacak.

Hizmete Giriş Süreci Altyapı hazırlıkları ve işleyiş planlamalarının tamamlanmasının ardından, İBB tesislerinde araçlara folyo kaplama işlemi uygulanarak ticari taksiler hizmete başlayacak.