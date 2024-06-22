İstanbul'da taksi sürücülerine tek tuşla güvenlik

İBB'nin daha önceden tanıttığı bu prototip, taksi sürücülerinin maruz kaldığı hırsızlık, gasp, yaralama ve ölüm gibi olayların artması üzerine hayata geçirilen yeni bir uygulamadır. Bu konuda yaklaşık 15 yıl süren çeşitli çalışmalar sonucunda, uygulamanın hayata geçirilmesi sağlanmıştır.

Diğer şehirlerde de yerel yönetimler tarafından benzer panik butonu zorunluluğu getirilmiş, fakat istenen sonuçlar elde edilememiştir. İBB'nin 12 Ocak 2024'te tanıttığı ve 1 Haziran 2024 itibarıyla geniş çapta test sürecine soktuğu panik butonu özelliği, randevu usulüyle sisteme dahil edilen taksilerde denenecek ve kısa zamanda İstanbul genelindeki tüm taksilere entegre edilmesi hedeflenmektedir. Bu uygulama ile, taksicilere yönelik yaşanan olumsuz olaylarda, sürücülerin panik butonuna basmasıyla emniyet güçlerine ihbarda bulunulacak, ayrıca aracın üzerindeki ışıklı tabelada durumla ilgili uyarılar görülecek ve yol üzerindeki polis ve jandarma birimleri bilgilendirilecektir. Bu süreç, araç içinde sadece sürücü tarafından bilinebilecektir.