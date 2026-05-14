İstanbul’da taksici cinayetinde karar aşaması! Sanık için istenen ceza belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Aralık 2025 tarihinde Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde yaşanan cinayete dair dosyasını tamamladı. Olay günü iş çıkışında yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 31 yaşındaki taksi şoförü Erhan Çiftçi, mahkemeye sunulan belgede 'maktul', husumetli olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Serkan Barlık ise 'sanık' sıfatıyla yer aldı. İddianameyi kabul eden Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlayacak.

"EKMEK ALMAK İÇİN ÇIKTIM, BİRDEN FAZLA KEZ BIÇAKLADIM"

Dosyaya giren ifadelerde, cinayet gününe dair sanık ve tanık beyanları detaylı olarak yer buldu. Sanık Serkan Barlık, "Erhan Çiftçi ve babasıyla aramızda husumet bulunuyordu. Baba ve oğul beni bir süre önce darp etti ancak şikayetçi olmadım. Olay günü ekmek almak için çıktım, Çiftçi'yle karşılaştım ve birden fazla kez bıçakladım" ifadelerini kullandı.

İddianamede Bulut Yel isimli şahsın ‘tanık' sıfatıyla verdiği ifadeye de yer verildi. Dosyada Burak Yel ismiyle geçen beyanda olayın tanığı yaşananları şöyle aktardı: "Olay günü kavga sesi duyduğum için uyandım. Dışarı baktığımda mahalleden tanıdığım Serkan Barlık, yine mahalleden komşum olan Erhan Çiftçi'yi arka arkaya bıçakladığını gördüm. Barlık, olayın ardından mahalleden kaçtı"

Soruşturma sürecinde güvenlik kamerası görüntüleri ve toplanan deliller doğrultusunda hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Raporda, sanık Barlık ile maktul Çiftçi'nin sokakta karşılaştıkları, Barlık'ın Çiftçi'nin üzerine yürüdüğü ve elini arkaya atarak bir cisim çıkardığı belirtildi. Bu esnada maktulün sanıktan kaçtığı, ikili arasında bir kovalamaca yaşandığı ifade edildi. Maktulün yere düşmesi üzerine sanığın elindeki cismi sapladığı kaydedilen raporda, olayda tasarlama unsurunun bulunmadığı ve eylemin haksız olduğu vurgulandı.

Cinayetin şiddeti ise Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporuyla belgelendi. Maktulün vücudunda 14 adet kesici delici alet yarası tespit edildi. Raporda, söz konusu yaraların her birinin öldürücü nitelikte olduğu aktarılırken, Erhan Çiftçi'nin ölüm sebebinin kesici delici alet yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama olduğu kaydedildi.

Sanık Serkan Barlık, ağır ceza mahkemesinde müebbet hapis talebiyle hakim karşısına çıkacak.