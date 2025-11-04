İstanbul’da taksiciyi öldüresiye döven İngiliz boksör: Panik atak hastasıyım, kaçırıldığımı hissettim

İstanbul’da havalimanından aldığı İngiltere uyruklu yolcu tarafından darbedilen taksici Kadir Biçer’in davası bugün görüldü. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ross Kitchen ile müşteki Biçer ve taraf avukatları katıldı.

Savunması sorulan sanık Kitchen, “Panik atak hastasıyım. Türkiye’ye gelmeden önce de kendimi kötü hissediyordum. Kaçırıldığımı düşündüm, bu yüzden saldırdım. Amacım gasbetmek değildi” dedi.

Müşteki Kadir Biçer ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

HER GECE BAĞIRARAK UYANIYORUM

“Ben havalimanında çalışıyorum. Olay günü sıram geldi, sanık aracıma bindirildi. Bindiren kişi sanığın Taksim’de bir otele gideceğini söyledi. Biz kural olarak valizleri bagaja koyarız. Sanık yolda kendi kendine konuşup gülmeye başladı. Telefonumu aldım, çeviri uygulamasını açtım. Telefonumu yere fırlattı, parmaklarını gözümün içine soktu, boynumu çevirdi. Elimi ısırdı, elimden ve gözümden kan geliyordu. ‘Eyvah benim kızım var’ dedim. Montumun cebini açıp içindeki parayı aldı. Ben de beni bırakması için karşı koymadım. Arabayı sağa yanaştırıp durdurdum. Arabaya yaslandım, sanık bana vurdu, yere düştüm, kafamı defalarca tekmeledi. Parmaklarımı oynatamıyordum. Cebimden para aldı, araca da zarar vermiş. Gözüm kör, uzuv kaybım var. Her gece bağırarak uyanıyorum. Zararımdan dolayı şikayetçiyim.”

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Müştekinin zararının giderilmesi için bir sonraki celseye kadar süre verildi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, 25 Nisan 2025’te Kadir Biçer’in taksisinde İngiltere uyruklu boksör Ross Kitchen ile Alibeyköy istikametine ilerlediği, Kitchen’ın aniden saldırıya geçtiği belirtildi. Biçer’in mont cebindeki 45 euro ve 60 bin TL’ye yakın parasının olay sonrası kayıp olduğu kaydedildi.

Olay yeri tutanaklarına göre Kitchen’ın mağdura defalarca vurduğu ve Biçer araçtan uzaklaşsa bile saldırıya devam ettiği tespit edildi.

Ross Kitchen hakkında “canavarca hisle kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde nitelikli kasten yaralama” ve “nitelikli yağma” suçlarından 13 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası talep edildi.