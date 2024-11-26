İstanbul'da terör operasyonu! 14 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 14 zanlı yakalandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da terör operasyonu! 14 zanlı yakalandı
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Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak İstanbul'da, terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen ve Türkiye'ye geldikten sonra örgüt üyelerinin yurt dışına kaçmalarını koordine ettiği anlaşılan 7 zanlı tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada ayrıca, 7 şüphelinin daha örgütün KCK/TDÖ sosyal alan ve kurumlar sözcülüğü yapılanmasına bağlı ANYAKAY-DER yapılanması içinde İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirlendi.

Savcılığın söz konusu şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından ekipler harekete geçti. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda 14 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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