İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ile El Kaide terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul'da faaliyet gösterdiklerini belirledikleri, "yabancı terörist savaşçı" olarak nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 8 ilçede belirlenen 12 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 yabancı uyruklu şüpheli emniyete götürüldü.