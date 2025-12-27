İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'ta ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 31 Aralık gecesi ve 1 Ocak resmi tatili için kent genelinde alınacak önlemleri ve ulaşım düzenlemelerini duyurdu.

Yılbaşında vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla harekete geçen İBB, yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak'ta toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi. Zabıta, itfaiye ve sağlık ekiplerinin de tam kadro sahada olacağı açıklandı.

OTOBÜS VE METROBÜSE YÜZLERCE EK SEFER

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşı gecesi oluşabilecek yoğunluğu karşılamak adına mevcut sefer planına ciddi takviyeler yapıldı. Otobüs hatlarında 370, metrobüs hattında ise 310 olmak üzere toplamda 680 ek sefer düzenlenecek. Ayrıca yolcu talebinin anlık olarak artabileceği merkezi noktalarda yedek araçların hazır bekletileceği belirtildi.

Metro ve tramvay hatlarında ise gece boyunca kesintisiz ulaşım sağlanacak. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi: "31 Aralık 2025'i 1 Ocak 2026'ya bağlayan gece, Metro İstanbul'a bağlı M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak. Ayrıca T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek. Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek."

ZABITA VE ACİL YARDIM EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Ulaşım önlemlerinin yanı sıra güvenlik ve sağlık tedbirleri de sıkı tutulacak. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 31 Aralık akşamından 1 Ocak sabahına kadar kent genelinde kapsamlı denetimler yapacak ve tespit edilen uygunsuzluklara idari işlem uygulayacak. İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın olası yangın ve tehlikeli durumlara karşı hazır bekleyeceği belirtilirken, acil yardım ve cankurtarma ekiplerinin de sağlık istasyonlarında yeterli personel ve ambulansla yılbaşı boyunca hizmet vereceği kaydedildi.