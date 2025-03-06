İstanbul’da trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 69’a ulaştı

İstanbul’da sabah saatlerinde işe ve okula gidenlerin etkisiyle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprülerde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası’na göre Anadolu Yakası’nda yoğunluk yüzde 69’a kadar yükseldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul’da trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 69’a ulaştı
Yayınlanma:

İstanbul’da hafta içi sabah saatlerinde işe ve okula gidenlerin etkisiyle trafik yoğunluğu yine zirveye ulaştı. Özellikle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve ana arterlerde araç yoğunluğu nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nin Edirne istikametinde yoğunlaştı. Özellikle toplu taşıma aktarma noktalarında, metro ve metrobüs duraklarında büyük kalabalıklar oluştu.

HANGİ BÖLGELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI?

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda, Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy güzergâhlarında sürücüler yavaş ilerledi. TEM Otoyolu’nda ise Sancaktepe ve Ümraniye bölgelerinde trafik durma noktasına geldi.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Zeytinburnu mevkilerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Edirnekapı-Mecidiyeköy arasındaki Ankara istikametinde sürücüler ağır ilerledi. Haliç Köprüsü girişinde her iki yönde de sıkışıklık yaşandı. TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa-Kâğıthane hattında da araçlar adeta dur-kalk şeklinde hareket etti.

YOĞUNLUK HARİTASI: ANADOLU YAKASI %69, AVRUPA YAKASI %58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, sabah saatlerinde Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 69’a kadar çıktı. Avrupa Yakası’nda ise trafik yüzde 58 seviyesinde seyretti.

Siber suçlara büyük darbe: 103 şüpheli yakalandı!Siber suçlara büyük darbe: 103 şüpheli yakalandı!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul Trafik Yoğunluğu
Günün Manşetleri
KFC ve Pizza Hut işçileri haklarını istiyor
Çalışanları koruyacak yedi maddelik mobbing genelgesi yürürlüğe girdi
Cumhurbaşkanlığı DMM'nin verileri yanlış
AIDS vakaları Türkiye’de artıyor
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
RTÜK 2025 yılını LGBT ile mücadele yılı ilan etti
PKK'nın 'kent uzlaşısı' soruşturmasında iddianame tamamlandı
Bakan Şimşek'ten genç girişimcilere kredi müjdesi
Vatandaşlık tanımı tartışmaya açılmalı
Türk Silahlı Kuvvetleri 26 teröristi etkisiz hale getirdi
Çok Okunanlar
İstanbul ve Ankara'da elektrik kesintileri saatler sürecek! İstanbul ve Ankara'da elektrik kesintileri saatler sürecek!
5 yıl geriye dönük ödemeleri alabilirsiniz: Bu şartları sağlayan emekliler vergi ödemiyor! 5 yıl geriye dönük ödemeleri alabilirsiniz: Bu şartları sağlayan emekliler vergi ödemiyor!
Akaryakıta indirim geliyor! Akaryakıta indirim geliyor!
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor Altın piyasasında hareketlilik sürüyor
Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel bulundu Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel bulundu