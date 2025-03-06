İstanbul’da trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 69’a ulaştı

İstanbul’da hafta içi sabah saatlerinde işe ve okula gidenlerin etkisiyle trafik yoğunluğu yine zirveye ulaştı. Özellikle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve ana arterlerde araç yoğunluğu nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nin Edirne istikametinde yoğunlaştı. Özellikle toplu taşıma aktarma noktalarında, metro ve metrobüs duraklarında büyük kalabalıklar oluştu.

HANGİ BÖLGELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI?

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda, Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy güzergâhlarında sürücüler yavaş ilerledi. TEM Otoyolu’nda ise Sancaktepe ve Ümraniye bölgelerinde trafik durma noktasına geldi.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Zeytinburnu mevkilerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Edirnekapı-Mecidiyeköy arasındaki Ankara istikametinde sürücüler ağır ilerledi. Haliç Köprüsü girişinde her iki yönde de sıkışıklık yaşandı. TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa-Kâğıthane hattında da araçlar adeta dur-kalk şeklinde hareket etti.

YOĞUNLUK HARİTASI: ANADOLU YAKASI %69, AVRUPA YAKASI %58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, sabah saatlerinde Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 69’a kadar çıktı. Avrupa Yakası’nda ise trafik yüzde 58 seviyesinde seyretti.