İstanbul trafiği, yağışın etkisiyle oldukça yoğun. Her iki köprüde de yoğunluk var. İl geneli trafik yoğunluğu yüzde 71 oranında. Avrasya Tüneli, Avrupa-Anadolu geçişinde Anadolu Yakası çıkışındaki yoğunluklar nedeniyle tek gişe olarak hizmet veriyor. Trafik her geçen dakika yoğunlaşıyor

İstanbul'da sabah saatlerinden beri etkili olan yağmurun etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.



Kent geneli trafik yoğunluğu, yüzde 71 oranında. Trafik her geçen dakika yoğunlaşıyor.



AVRASYA TÜNELİ TEK GİŞEDE HİZMET VERİYOR



Avrasya Tüneli, Avrupa-Anadolu geçişinde Anadolu Yakası çıkışındaki yoğunluklar nedeniyle tek gişe olarak hizmet veriyor.



KAZALAR



D100 Pendik Tersane Kav.(yanyol)-Tuzla Kavşak Yönü, sol şerit trafik kazası (hasarlı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Ekip sevk edildi.



Basın Ekspres Sefaköy-Kuyumcukent Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile bölgedeki trafik yoğunlaşıyor.



D100 15 Temmuz Sehitler Köprüsü-Zincirlikuyu Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile bölgedeki trafik yoğunlaşıyor.



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