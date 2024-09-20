İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı! Yola çıkmadan önce dikkat edin

İstanbul'da haftanın son mesai gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarındaki bazı noktalarda trafik yoğunluğu arttı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı! Yola çıkmadan önce dikkat edin
Yayınlanma:

İstanbul'da haftanın son mesai gününde okula ve işe gidenler trafik yoğunluğu oluşturdu. Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarındaki bazı noktalarda trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Haliç Köprüsü girişinde trafik yoğun seyrediyor.

Kara yolunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Okmeydanı ile Mecidiyeköy arasında da trafiğin akıcı olduğu görüldü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı! Yola çıkmadan önce dikkat edin - Resim : 1

TEM Otoyolu Bağcılar mevkii Edirne istikametinde de trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu Altunizade mevkiinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde araçlar yavaş ilerliyor.

Kara yolunun Bostancı mevkii Kadıköy yönünde de trafik yoğun seyrediyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı! Yola çıkmadan önce dikkat edin - Resim : 2

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar devam ediyor.

İşe ve okula gitmek için sabah saatlerinde evden çıkanlar bazı toplu taşıma duraklarında, metrobüs ve metro aktarma merkezlerinde kalabalığa neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 54'e ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 51, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 62 olarak ölçüldü.

Sakarya'daki patlamayla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alınan fabrika müdürü tutuklandıSakarya'daki patlamayla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alınan fabrika müdürü tutuklandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul Trafik
Günün Manşetleri
Fatih Karahan, TBMM'de sunum yapacak
AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı
Tüketici güven endeksi yükseldi
23 şehirde GÜRZ-15 operasyonları
Sakarya'daki patlamayla ilgili yeni gelişme
Ne zaman ve nasıl öldürüldüğü belli oldu!
Resmi Gazete'de bugün: 20 Eylül 2024
İsrail Lübnan'da çok sayıda noktaya saldırı düzenledi
Düzce'de 1 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi!
Terörle mücadelede çarpıcı rakamlar
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kararlar
36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı 36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı
Kontrolsüz pitbull Maltepe'de dehşet saçtı Kontrolsüz pitbull Maltepe'de dehşet saçtı
23 şehirde GÜRZ-15 operasyonları 23 şehirde GÜRZ-15 operasyonları
AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı