İstanbul’da trafikte dehşet! Taksinin camlarını kıran sürücü tutuklandı

Sosyal medyada yayılan şiddet anlarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen polis, taksiye zarar veren kişilerin kimlik bilgilerini tespit ederek 25 yaşındaki sürücü İ.T. ile yanındaki 45 yaşındaki yolcu H.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Emniyetteki süreçte şahıslara Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Şüphelilere, ‘trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya araçtan inmek' maddesinden toplam 360 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca olayda kullanılan araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü İ.T.'nin ehliyetine de aynı süreyle el konuldu.

YOLCU SERBEST KALDI, SÜRÜCÜYE TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden yolcu H.Ç., hakimlik karşısındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sürücü İ.T. ise çıkarıldığı hakimlikçe ‘ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması', ‘tehdit', ‘hakaret' ve ‘mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Dün Fatih Kennedy Caddesi üzerindeki sahil mevkiinde seyir halinde olan araç sürücüsü ile bir taksi şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesiyle araçtan inen sürücü İ.T. ve yanındaki H.Ç., taksiyi tekmelemiş ve aracın camlarını kırmıştı. Olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmıştı.