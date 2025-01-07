İstanbul'da turistleri dolandıran 24 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da turistlerin kontrol etme bahanesiyle aldıkları paralarını çaldıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

Mert Sagit Mert Sagit
İstanbul'da turistleri dolandıran 24 kişi gözaltına alındı
Yayınlanma:

Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih'te bazı taksi şoförleri ve taksicilerle birlikte hareket eden kişilerin, turistlerin paralarını geçerliliğini kontrol etme bahanesiyle alıp tırnaklama yoluyla çaldığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçleri 13 ilçede 36 adrese yaptıkları eş zamanlı operasyonda, suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen Saffet Ü'nün de aralarında bulunduğu 24 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 60 fişek ve 1 çakar lamba ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı belli oldu! Bakan Vedat Işıkhan açıkladıSON DAKİKA! En düşük emekli maaşı belli oldu! Bakan Vedat Işıkhan açıkladıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul turist dolandırıcılık
Günün Manşetleri
İstanbul Barosu Başkanına terör örgütü propagandası soruşturması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
En düşük emekli maaşı belli oldu
"Aile Yılı'nda müjdeler verilecek"
Bakan Memişoğlu'ndan son dakika atama açıklaması
17 ilde PKK/KCK operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Çorum’da DEAŞ’a darbe
7-11 Ocak için meteoroloji uyardı
Son dakika! Kanada başbakanı Justin Trudeau istifa etti
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den haritayı değiştiren tahmin: 'Kara kış' Türkiye'yi saracak Meteoroloji'den haritayı değiştiren tahmin: 'Kara kış' Türkiye'yi saracak
Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar
Vatandaş merakta! Sigaraya zam gelecek mi? Vatandaş merakta! Sigaraya zam gelecek mi?
En düşük emekli maaşı belli oldu En düşük emekli maaşı belli oldu
Roketsan mühendisi evinde ölü bulundu Roketsan mühendisi evinde ölü bulundu