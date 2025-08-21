İstanbul'da tüyler ürperten cinayet: Villa bahçesine gömülen cesedin sırrı çözüldü!

Büyükçekmece’de boş bir villanın bahçesine gömülü olarak bulunan erkek cesedin kimliği ve cinayetin perde arkası ortaya çıktı. Aylardır kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu Nametullah S.’nin, amcası ve yeğenleri tarafından alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü belirlendi.

KİMLİK BELİRLENDİ: AYLARDIR KAYIPTI

Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucu cesedin, aylardır kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu Nametullah S. olduğu ortaya çıktı. Nametullah S.’nin öldürüldükten sonra villanın bahçesine gömüldüğü tespit edildi. Olayın aydınlatılması için Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından geniş çaplı bir çalışma yürütüldü.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Nametullah S.’nin alacak verecek meselesi yüzünden kendi amcası Cebrail K. ile yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. tarafından evde darp edilerek öldürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin daha sonra cesedi boş bir villanın bahçesine gömdüğü öğrenildi.

CİNAYETE SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ IŞIK TUTTU

Cinayete dair kritik ipuçlarına sosyal medya üzerinden ulaşıldı. Nametullah S.’nin bir araca zorla bindirildiği anlara ilişkin görüntülerin bir süre önce sosyal medyada paylaşıldığı, bu görüntüleri tesadüfen izleyen amcası Mola Morat’ın durumu Afganistan Başkonsolosluğu aracılığıyla yetkililere bildirdiği ortaya çıktı. Bu ihbarın ardından, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletti.

CEZAEVİNDEKİ AMCA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayın üzerine polis ekipleri, kayıp şahıs hakkında HTS analizi, sokak çalışmaları ve saha taramaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu Nametullah S.’nin en son Cebrail K.’ya ait olduğu değerlendirilen villaların bulunduğu inşaat alanında görüldüğü tespit edildi. Halen cezaevinde tutuklu bulunan Cebrail K., savcıya özel izinle verdiği ifadesinde, cinayeti itiraf etti. Nametullah S.’yi evde darp ederek öldürdüğünü, ardından yeğenleriyle birlikte gömerek cesedi gizlediklerini söyledi.

İtiraf üzerine bölgeye iş makinesi sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı kadavra köpekleri Melon ve Zeyna, yapılan aramalarda cesedin yerini tespit etti. Ardından operatör tarafından başlatılan kazı çalışmaları neticesinde, 4 metre derinlikte gömülü olan Nametullah S.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin, gömüldüğü yerde uzun süre kaldığı ve ciddi şekilde çürümeye başladığı bildirildi.

Cebrail K. tutuklu olarak cezaevinde bulunurken, yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K.’nın da olayla ilgili bağlantısı detaylı şekilde inceleniyor. Olayın çok yönlü olarak soruşturulduğu, cinayetin planlanma süreci, motivasyonu ve diğer olası bağlantılar üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtildi.