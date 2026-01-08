İstanbul'da ulaşıma fırtına engeli: Tüm vapur seferleri iptal edildi!

İstanbul genelinde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Hava muhalefetinin şiddetini artırması üzerine İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları AŞ, vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR YAPILAMAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ, internet sitesi üzerinden yaptığı resmi bilgilendirmede seferlerin süresiz olarak durdurulduğunu belirtti. Açıklamada, "Tüm seferlerimiz elverişsiz hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" ifadelerine yer verildi. İDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruda da benzer şekilde olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin iptal edilmek zorunda kalındığı bildirildi.

TELEFERİK HATLARI DA DURDU

Ulaşımdaki aksaklıklar sadece deniz yoluyla sınırlı kalmadı. Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla teleferik hatlarında da sorun yaşandığını aktardı.

Açıklamaya göre, hava muhalefeti sebebiyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamadı.