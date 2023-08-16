İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 124 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 124 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken 2 şüpheli de tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 124 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda, Ümraniye'de iki adres belirlendi. Belirlenen adreslere 10 Ağustos tarihinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 124 kilogram sıvı ve kristal halde sentetik uyuşturucu, 37 kilogram aseton ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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