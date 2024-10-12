İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 44 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 10'u aranan şahıs olmak üzere 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 44 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10'u aranan şahıs olmak üzere 44 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli türlerde 9 kilo 816 gram uyuşturucu madde, 624 uyuşturucu hap, elektronik likit esrar, 984 gram uyuşturucu madde emdirilmiş tütün, 5 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 91 fişek, 7 tüfek kartuşu, 192 bin 295 lira, 1211 dolar, 500 avro ve 20 sterlin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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