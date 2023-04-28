İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İşte İstanbul 29 Nisan Cumartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 29 Nisan Cumartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler.
İstanbul'da 29 Nisan Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: ZEYTİNBURNU
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah YILANLI AYAZMA sk bölgelerinde 29/04/2023 16:00:00 - 29/04/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 29 Nisan 2023 Cumartesi 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 29 Nisan 2023 Cumartesi 21:00
İLÇE: ZEYTİNBURNU
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU, HACI EMİN AĞA sk bölgelerinde 29/04/2023 15:00:00 - 29/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 29 Nisan 2023 Cumartesi 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 29 Nisan 2023 Cumartesi 18:00
İLÇE: ZEYTİNBURNU
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat 30 dakika
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah CAHİT BAYRAM, RAUF DENKTAŞ sk bölgelerinde 29/04/2023 14:00:00 - 29/04/2023 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 29 Nisan 2023 Cumartesi 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 29 Nisan 2023 Cumartesi 15:30