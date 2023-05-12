İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İşte İstanbul 13 Mayıs Cumartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 13 Mayıs Cumartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler.
İstanbul'da 13 Mayıs Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: EYÜPSULTAN
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -MİMAR SİNAN mah sk bölgelerinde 13/05/2023 10:00:00 - 13/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 13 Mayıs 2023 Cumartesi 18:00
İLÇE: ESENYURT
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PİRİ REİS mah 2268., 2328. sk bölgelerinde 13/05/2023 09:00:00 - 13/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 13 Mayıs 2023 Cumartesi 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 13 Mayıs 2023 Cumartesi 17:00
İLÇE: FATİH
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN MENDERES VATAN, AKDENİZ, AKŞEMSETTİN, BAB NAİBİ, BATTALGAZİ, BEDRETTİN SİMAVİ, BÂLİPAŞA, CAZİP, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, HAKPEREST, HAKPEREST ARALIĞI, HALICILAR, HEMDEM, HEVESKAR, HIRKA-İ ŞERİF, HİSSEDAR, KARAMUK, KINALIZADE, KORKUTATA, LAPÇINCILAR, OCAKLI, SARIGÜZEL, SÜRREEMİNİ, VATANDAŞ, YARAN, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ÇÖPÇATAN, ÖKSÜZCE HATİP, ÖKSÜZLER, İKİZ KARDEŞLER, ŞAİR FUZULİ, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS, ŞEMSETTİN SAMİ sk / MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, ERSEVEN, GUREBA HASTANESİ, KAPTAN SİNAN, KARAKEÇİLİ, LÜTUFPAŞA, MÜRETTİP, OĞUZHAN, ZAVİYE, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk / SEYYİD ÖMER mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, TÜRKÇÜ sk / ŞEHSUVAR BEY mah KÜRKÇÜ KUYUSU sk bölgelerinde 13/05/2023 03:00:00 - 13/05/2023 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 13 Mayıs 2023 Cumartesi 03:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 13 Mayıs 2023 Cumartesi 05:00