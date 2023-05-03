İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İşte İstanbul 4 Mayıs Perşembe elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 4 Mayıs Perşembe günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 4 Mayıs Perşembe günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: ŞİŞLİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, AKTAŞ, ALDAMGA, BAYSUNGUR, DEĞİRMEN, FENERCİ KADRİ, FEYLOSOF, KAZASKADIN, KURTULUŞ MASLAĞI, MEKKARECİ, PERVAZ, SAKSAĞAN, SARRAF MÜMİN, TUZCU MURAT sk bölgelerinde 04/05/2023 16:00:00 - 04/05/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Mayıs 2023 Perşembe 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Mayıs 2023 Perşembe 22:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN SİLİVRİ mah pırıltı sk bölgelerinde 04/05/2023 13:00:00 - 04/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Mayıs 2023 Perşembe 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Mayıs 2023 Perşembe 16:00
İLÇE: SULTANGAZİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2060., 2062., 2063., 2064., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2166., 2167., 2168., 2170., 2171., 2172., 2174., 2175., 2176., 2178., B, C, D sk / ESENTEPE mah 2385. sk bölgelerinde 04/05/2023 13:00:00 - 04/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Mayıs 2023 Perşembe 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Mayıs 2023 Perşembe 18:00