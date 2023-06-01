İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İşte İstanbul 2 Haziran Cuma elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 2 Haziran Cuma günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler.
İstanbul'da 2 Haziran Cuma günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BAŞAKŞEHİR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat 30 dakika
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah DAĞHAN, FEZA, YENİCE sk bölgelerinde 02/06/2023 15:30:00 - 02/06/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 02 Haziran 2023 Cuma 15:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 02 Haziran 2023 Cuma 19:00
İLÇE: ŞİŞLİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah EBE KIZI, KODAMAN, MATBAACI OSMANBEY sk bölgelerinde 02/06/2023 15:00:00 - 02/06/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 02 Haziran 2023 Cuma 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 02 Haziran 2023 Cuma 22:00
İLÇE: BEYLİKDÜZÜ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, ERENLER, ERGUN, EVRİM, OSMANLI, SAYACA, SEYRAN sk bölgelerinde 02/06/2023 13:00:00 - 02/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 02 Haziran 2023 Cuma 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 02 Haziran 2023 Cuma 16:00