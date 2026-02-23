İstanbul'da vahşi cinayet: Kayıp Çinli iş adamı Arnavutköy'de ölü bulundu

Çin vatandaşı 38 yaşındaki Yong Wang'dan haber alamayan avukatı, 24 Ocak 2026 tarihinde Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, iş adamının kullandığı aracın GPS sinyallerini incelemeye aldı. Yapılan teknik takipte aracın son olarak Arnavutköy ilçesi Baklalı Mahallesi'ndeki bir tarlada görüldüğü tespit edildi.

CESET TARLADA GÖMÜLÜ BULUNDU

GPS verileri doğrultusunda tarlada arama çalışması başlatan polis ekipleri, detaylı incelemelerin sonucunda Yong Wang'ın cansız bedenine ulaştı. Cinayete kurban giden iş adamının el, ayak ve ağzının koli bandıyla bağlandığı ve bu şekilde toprağa gömüldüğü belirlendi. İş adamının bulunduğu arazi ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları ile tarladaki kazı izleri drone ile havadan görüntülendi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla geniş çaplı tahkikat başlatıldı. Yürütülen soruşturmada cinayetin, iş adamının parasını gasp etmek amacıyla işlendiği değerlendirildi. Dosya kapsamında cinayetin faili olduğu tespit edilen 1'i kadın 9'u erkek toplam 10 şüpheli hakkında Interpol üzerinden arama ve yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin Çin Hükümeti tarafından Çin'de yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.