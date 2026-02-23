İstanbul'da vahşi cinayet: Kayıp Çinli iş adamı Arnavutköy'de ölü bulundu

İstanbul'da 24 Ocak 2026 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan 38 yaşındaki Çinli iş adamı Yong Wang, Arnavutköy'de el, ayak ve ağzı bantlı halde toprağa gömülü bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da vahşi cinayet: Kayıp Çinli iş adamı Arnavutköy'de ölü bulundu
Yayınlanma:

Çin vatandaşı 38 yaşındaki Yong Wang'dan haber alamayan avukatı, 24 Ocak 2026 tarihinde Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, iş adamının kullandığı aracın GPS sinyallerini incelemeye aldı. Yapılan teknik takipte aracın son olarak Arnavutköy ilçesi Baklalı Mahallesi'ndeki bir tarlada görüldüğü tespit edildi.

CESET TARLADA GÖMÜLÜ BULUNDU

GPS verileri doğrultusunda tarlada arama çalışması başlatan polis ekipleri, detaylı incelemelerin sonucunda Yong Wang'ın cansız bedenine ulaştı. Cinayete kurban giden iş adamının el, ayak ve ağzının koli bandıyla bağlandığı ve bu şekilde toprağa gömüldüğü belirlendi. İş adamının bulunduğu arazi ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları ile tarladaki kazı izleri drone ile havadan görüntülendi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla geniş çaplı tahkikat başlatıldı. Yürütülen soruşturmada cinayetin, iş adamının parasını gasp etmek amacıyla işlendiği değerlendirildi. Dosya kapsamında cinayetin faili olduğu tespit edilen 1'i kadın 9'u erkek toplam 10 şüpheli hakkında Interpol üzerinden arama ve yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin Çin Hükümeti tarafından Çin'de yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Hangi illere kar yağacak? 24 Şubat Salı günü kar beklenen şehirler belli olduHangi illere kar yağacak? 24 Şubat Salı günü kar beklenen şehirler belli olduYurt
Barış Boyun suç örgütü davası başladı: 304 sanık hakim karşısındaBarış Boyun suç örgütü davası başladı: 304 sanık hakim karşısındaGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

çin cinayet
Günün Manşetleri
10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Ocak ayı kartlı ödeme istatistikleri belli oldu
Şırnak'ta dev jandarma operasyonu
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul merkezli "şike ve bahis" operasyonu
Bilgi sızdıran 14 şüpheli tutuklandı
'Futbol ayak oyunu değil, bir spordur'
Gürsel Tekin’den ihraç edilen CHP’lilere açık mektup
İran neden teslim olmadı?
İstanbul'da barajların doluluk oranı
Çok Okunanlar
4 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirisi hesaplandı: İşte en çok kazandıran bankalar 4 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirisi hesaplandı: İşte en çok kazandıran bankalar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Konut kredisi faizleri düştü mü? Konut kredisi faizleri düştü mü?
SGK'da yeni dönem: İsa Karakaş 2008 sonrası emeklilik şartlarını açıkladı SGK'da yeni dönem: İsa Karakaş 2008 sonrası emeklilik şartlarını açıkladı
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?