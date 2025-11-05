İstanbul’da yağış alarmı! Trafik durma noktasına geldi, AKOM uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Antalya’nın iç kesimleri ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Marmara’nın güneyi ve Karadeniz’in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güneyli, Ege ve Marmara’da ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

AKOM’DAN UYARI GELDİ

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul’da Ekim ayı son haftası itibarıyla etkili olan pastırma sıcakları yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor.

Bugün itibarıyla bölgemizde kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetli rüzgârların etkili olması bekleniyor. Bu durumla birlikte sıcaklıkların hissedilir biçimde azalarak 16-18 dereceye gerileyeceği, yer yer hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.” denildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89

Yağmurun etkili olduğu saatlerde İstanbul trafiği durma noktasına geldi.

Saat 17.35 sularında trafik yoğunluğu yüzde 89’a kadar yükseldi.