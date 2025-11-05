İstanbul’da yağış alarmı! Trafik durma noktasına geldi, AKOM uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da yağış ve rüzgâr etkili oldu. Akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul’da yağış alarmı! Trafik durma noktasına geldi, AKOM uyardı
Yayınlanma: Güncellenme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Antalya’nın iç kesimleri ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Marmara’nın güneyi ve Karadeniz’in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güneyli, Ege ve Marmara’da ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

AKOM’DAN UYARI GELDİ

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul’da Ekim ayı son haftası itibarıyla etkili olan pastırma sıcakları yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor.

Bugün itibarıyla bölgemizde kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetli rüzgârların etkili olması bekleniyor. Bu durumla birlikte sıcaklıkların hissedilir biçimde azalarak 16-18 dereceye gerileyeceği, yer yer hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.” denildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89

Yağmurun etkili olduğu saatlerde İstanbul trafiği durma noktasına geldi.
Saat 17.35 sularında trafik yoğunluğu yüzde 89’a kadar yükseldi.

Sındırgı için karar çıktı! Bölge ‘genel hayata etkili afet bölgesi’ ilan edildiSındırgı için karar çıktı! Bölge ‘genel hayata etkili afet bölgesi’ ilan edildiGündem
2026 Hac kura sonuçları erişime açıldı! E-Devlet sorgulama ekranı ve isim listesi2026 Hac kura sonuçları erişime açıldı! E-Devlet sorgulama ekranı ve isim listesiTrend
istanbul
Günün Manşetleri
200 şüphelili 'Aziz İhsan Aktaş' iddianamesi kabul edildi
'Cumhur ittifakı tam dayanışma içinde “terörsüz Türkiye” hedefine yürüyor'
“Mahkemenin değerlendirme sırasını beklemek gerekecek”
İstanbul Valisi Davut Gül, 10 aylık emniyet raporunu açıkladı
Bakan Yerlikaya’dan “zafiyet yok” iddialarına yanıt geldi
Hat Holding ve İnvestco Holding'e kayyum atandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu
Hamas ve Filistin yönetimi uzlaştı
Şara, Trump’la pazartesi günü görüşecek
Bahçeli’nin açıklaması sonrası Demirtaş’tan mektup
Çok Okunanlar
Yarın İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik olmayacak Yarın İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik olmayacak
Bu fırsatlar kaçmaz! BİM 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu fırsatlar kaçmaz! BİM 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Salı günü çakılan altın çarşamba günü coştu! Salı günü çakılan altın çarşamba günü coştu!
2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı
Kasım ayında bahar havası! Kasım ayında bahar havası!