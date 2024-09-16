İstanbul'da yağış etkili oldu

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde yağış etkili oldu. Kentin bazı bölgelerindeki yağışlar hayatı olumsuz etkilerken cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da yağış etkili oldu
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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağış etkili oldu. Megakentte sabahın erken saatlerinde başlayan ve bazı bölgelerde devam eden yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Milyonlarca vatandaşın yaşadığı şehirde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Yağmurdan korunmak isteyen yayalar iş yerleri önündeki tentelerin altına sığındı. Toplu taşıma araçlarını kullananlar da ıslanmamak için bir süre duraklarda bekledi.

İstanbul'da yağış etkili oldu - Resim : 1

Yağışın etkisiyle kentin bazı noktalarında su birikintileri meydana geldi. Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Yeşilköy sahil yolunda yoğun yağış nedeniyle Yeşilyurt Köprüsü'nün altında bulunan yolda su birikintisi oluştu. Burada seyir halinde olan sürücüler güçlükle ilerlemeye çalışırken, bölgede trafik yoğunluğu arttı. Biriken su, belediye ekiplerince vidanjör yardımıyla tahliye edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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