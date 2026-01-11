İstanbul'da yağış sonrası barajlar ne durumda? İSKİ 11 Ocak güncel oranlarını açıkladı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul’daki barajların güncel doluluk oranlarını açıkladı. Verilere göre, son yağışların etkisiyle megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 20,11 seviyesine çıktı.

Bir gün önce yüzde 19,24 olarak ölçülen doluluk oranının, 11 Ocak itibarıyla artış gösterdiği bildirildi. İstanbul’a içme suyu sağlayan barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 61,29 ile Elmalı Barajı’nda kaydedildi. En düşük doluluk oranı ise yüzde 5,69 ile Kazandere Barajı’nda ölçüldü.

İSKİ’nin açıkladığı verilere göre, 11 Ocak itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

Alibey Barajı yüzde 13,24

Büyükçekmece Barajı yüzde 16,27

Darlık Barajı yüzde 31,51

Elmalı Barajı yüzde 61,29

Istrancalar Barajı yüzde 42,29

Kazandere Barajı yüzde 5,69

Pabuçdere Barajı yüzde 6,08

Sazlıdere Barajı yüzde 13,39

Terkos Barajı yüzde 15,95

Ömerli Barajı yüzde 25,17

İSKİ verileri, yağışlara rağmen barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelerde seyrettiğini ortaya koyarken, su tasarrufu çağrılarının önemini bir kez daha gündeme getirdi.