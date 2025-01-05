İstanbul'da yakalanan 2 timsah Gaziantep'e nakledildi

İstanbul Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından ele geçirilen bir erkek ve bir dişi timsah, özel taşıma araçlarıyla İstanbul’dan Gaziantep’e nakledildi. Hayvanlar, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ndeki doğal yaşam alanlarına yerleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, timsahların yeni yaşam ortamlarına uyum sağlama sürecinde olduklarını belirterek, “28 derece sıcaklık ve uygun nem oranını sağladık. Alttan ısıtmalı barınaklarımız hazır. Şu an sağlık durumları iyi ancak strese bağlı olarak yem almayı reddediyorlar. Kısa sürede beslenmeye başlayarak doğal ortamlarına tamamen uyum sağlayacaklar,” dedi.

Özsöyler, bu tür yaban hayvanlarının ya doğal yaşam alanlarında ya da hayvanat bahçelerinde bulunması gerektiğini ifade ederek, “Hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli tüm önlemleri aldık,” diye konuştu.