İstanbul'da yakalanan 2 timsah Gaziantep'e nakledildi

İstanbul’da kaçak yollarla ülkeye sokulduğu tespit edilen iki timsah, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getirilerek koruma altına alındı. Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, aynı zamanda kaçak yollarla getirilen egzotik hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul'da yakalanan 2 timsah Gaziantep'e nakledildi
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İstanbul Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından ele geçirilen bir erkek ve bir dişi timsah, özel taşıma araçlarıyla İstanbul’dan Gaziantep’e nakledildi. Hayvanlar, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ndeki doğal yaşam alanlarına yerleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, timsahların yeni yaşam ortamlarına uyum sağlama sürecinde olduklarını belirterek, “28 derece sıcaklık ve uygun nem oranını sağladık. Alttan ısıtmalı barınaklarımız hazır. Şu an sağlık durumları iyi ancak strese bağlı olarak yem almayı reddediyorlar. Kısa sürede beslenmeye başlayarak doğal ortamlarına tamamen uyum sağlayacaklar,” dedi.

Özsöyler, bu tür yaban hayvanlarının ya doğal yaşam alanlarında ya da hayvanat bahçelerinde bulunması gerektiğini ifade ederek, “Hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli tüm önlemleri aldık,” diye konuştu.

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