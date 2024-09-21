İstanbul'da yangın can aldı! 17 yaşındaki işçi öldü
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan kereste atölyesinde yangın çıktı. Yangında, 2 ay önce atölyede çalışmaya başladığı öğrenilen yabancı uyruklu 17 yaşındaki Muhammed C. hayatını kaybetti.
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde büyük bir yangın meydana geldi. Hacımaşlı Mahallesi Hacımaşlı Caddesi'ndeki tek katlı kereste atölyesinde sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın sırasında 2 ay önce atölyede çalışmaya başladığı öğrenilen yabancı uyruklu 17 yaşındaki Muhammed C. yaşamını yitirdi.
Ekiplerin çalışması sonrası kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı