İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak! İBB trafiğe kapatılacak yolları duyurdu
Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin Avrupa etabı yarın gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, etkinlik dolayısıyla yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. İşte İBB tarafından açıklanan trafiğe kapatılacak yollar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından yarın "Colour Run-Renkli Koşu" temasıyla düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin Avrupa etabı ile ilgili İstanbul'da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.
İBB'den yapılan açıklamada, toplam 6 bin kişinin kayıt yaptırdığı etkinlik nedeniyle İstanbul'un tarihi Yarımada bölgesindeki bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Buna göre, Kennedy Caddesi Eminönü-Yenikapı ile Zeytinburnu-Yenikapı yönleri, Namık Kemal ve Mustafa Kemal caddeleri, Segah, Kumluk, Şair Sermet, Aksakal ve Ahırkapı sokaklarında, 06.00-11.00 saatlerinde trafik akışı sağlanamayacak.
Sporcular, ilk olarak Yenikapı'da saat 08.30'da 10 kilometre koşacak. Ardından 5 kilometrede yarışacaklar, 08.45'te koşuya başlayacak. 10 kilometre koşan sporcular, Gülhane kapısını geçtikten sonra dönüş alıp, tekrar Yenikapı'da yarışı bitirecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı