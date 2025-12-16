İstanbul’da yarın bu ilçelerde hayat duracak: Saatler tek tek açıklandı

BEDAŞ’ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında İstanbul’un bazı ilçe ve mahallelerinde yarın (17 Aralık Çarşamba) saatler sürecek elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin başlayacağı ve sona ereceği saatler ilçe ilçe duyuruldu.

