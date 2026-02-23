İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

BEDAŞ, İstanbul'da 24 Şubat 2026 Salı günü planlı bakım çalışmaları kapsamında büyük çaplı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Çalışmalar nedeniyle elektriksiz kalacak ilçe ve mahalleler belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 1
1 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 2
2 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 3
3 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 4
4 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 5
5 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 6
6 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 7
7 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 8
8 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 9
9 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 10
10 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 11
11 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 12
12 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 13
13 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 14
14 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 15
15 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 16
16 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 17
17 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 18
18 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 19
19 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 20
20 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 21
21 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 22
22 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 23
23 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 24
24 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 25
25 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 26
26 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 27
27 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 28
28 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 29
29 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 30
30 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 31
31 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 32
32 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 33
33 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 34
34 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 35
35 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 36
36 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 37
37 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 38
38 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 39
39 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 40
40 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 41
41 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 42
42 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 43
43 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 44
44 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 45
45 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 46
46 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 47
47 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 48
48 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 49
49 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 50
50 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 51
51 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 52
52 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 53
53 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 54
54 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 55
55 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 56
56 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 57
57 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 58
58 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 59
59 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 60
60 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 61
61 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 62
62 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 63
63 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 64
64 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 65
65 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 66
66 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 67
67 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 68
68 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 69
69 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 70
70 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 71
71 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 72
72 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 73
73 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 74
74 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 75
75 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 76
76 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 77
77 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 78
78 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 79
79 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 80
80 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 81
81 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 82
82 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 83
83 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 84
84 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 85
85 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 86
86 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 87
87 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 88
88 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 89
89 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 90
90 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 91
91 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 92
92 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 93
93 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 94
94 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 95
95 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 96
96 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 97
97 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 98
98 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 99
99 100
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler - Resim: 100
100 100
bedaş elektrik kesintisi