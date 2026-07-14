İstanbul'da yarın Köprü ve bağlantı yolları kapatılıyor! İşte saat saat trafiğe kapanacak yollar

Yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayacak kısıtlamalar nedeniyle sürücülerin mağduriyet yaşamamak adına alternatif yolları kullanmaları önemle rica edildi.

KISITLAMA SABAH 03.00'TE BAŞLAYIP 15.00'E KADAR SÜRECEK

İstanbul Valiliği'nden yapılan resmi açıklamaya göre, yarınki "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş güvenlik ve trafik önlemleri alınacak. Belirlenen güzergahlar sabah saat 03.00 ile öğleden sonra 15.00 saatleri arasında tamamen araç trafiğine kapatılacak.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ BAĞLANTI YOLLARINA KİLİT

Etkinlik kapsamında özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan ana arterlerde araç geçişine izin verilmeyecek. Bu doğrultuda kapatılacak yollar şu şekilde açıklandı:

D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi,

D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisi.

BEŞİKTAŞ'TA TRAFİĞE KAPATILACAK NOKTALAR

Beşiktaş bölgesinde köprü bağlantısını sağlayan ve akışı etkileyen şu noktalarda araç geçişi engellenecek:

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılımı,

Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılımı,

Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılımı,

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılımı,

Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 kuzeye katılım noktası.

ÜSKÜDAR'DA KAPATILACAK YOLLAR

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar sınırları içinde köprüye geçiş sağlayan şu kritik kavşak ve caddeler ulaşıma kapatılacak:

Beylerbeyi'nden köprüye katılım yolu,

Kısıklı Caddesi'nden köprüye katılım yolu,

Altunizade Kavşağı,

Tophaneli Caddesi'nden köprüye katılım yolu.

Yetkililer, kapatılacak yollar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanabileceğini belirterek sürücülerin toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini ya da Avrasya Tüneli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi alternatif güzergahlara yönelmelerini tavsiye etti.