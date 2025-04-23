İstanbul'da yarın okullar tatil edilecek mi? Bakan yanıtladı

İstanbul'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yarın okullar tatil olacak mı?" sorusuna açıklık getirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul'da yarın okullar tatil edilecek mi? Bakan yanıtladı
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Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, İstanbul’daki okullarda herhangi bir olumsuz durum olmadığını belirterek, "Şu ana kadar okullarımızda sadece 2 ilimizin duvarlarında hafif sıva çatlağı görüldü. Ancak bu, okulların güvenli olmadığı anlamına gelmez. Okullarımız, güvenli bir ortamda eğitim vermeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.


Milli Eğitim Bakanı, Okulların Açık Olacağını Açıkladı

Bakan Tekin, ayrıca yetkililer ve ilgili bakanlıkların gerekli açıklamaları yaptığını vurguladı ve "Okullarda herhangi bir güvenlik problemi yok. Durumla ilgili elimizde olumsuz bir bilgi bulunmamaktadır. Etkinliklerimiz de devam edecek. Okullarımız yarın açık olacak." dedi.

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