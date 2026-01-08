İstanbul’da yarın sabah hayat duracak: Saatler tek tek açıklandı

BEDAŞ ve AYEDAŞ, 9 Ocak 2026 Cuma günü İstanbul’un bazı ilçe ve mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Kesintilerin yaşanacağı bölgeler ve elektriklerin geleceği saatler belli oldu.