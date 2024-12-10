İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 4 kişi yakalanırken aramalarda 17 cep telefonu ile 4 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! 4 şüpheli yakalandı
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Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yurt genelinde güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İstanbul'da, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Beylikdüzü'ndeki lüks bir sitede yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerinin yapıldığını, ikamete giden şüphelilerin kendilerini öğrenci olarak tanıttığını tespit etti.

Polis ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Operasyonda yapılan aramalarda 17 cep telefonu ile 4 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilerin günlük banka hesap hareketlerinin 10 milyon lira olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyette götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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