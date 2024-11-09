İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı

Megakent İstanbul'da çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yasa dışı bahis sitelerinde usule aykırı finans işlemlerini tespit eden ekipler, zanlıların kimlik ve adreslerini belirledi.

Ekipler, Bağcılar ve Bahçelievler'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 zanlı yakalandı. Adreslerdeki aramalarda 10 telefon ve 12 SIM kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.