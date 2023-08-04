İstanbul'da yaşamanın maliyeti katlandı! Geçen yıla göre yüzde 73,24 artış

İstanbul’da yaşamanın maliyeti 40 bin liraya dayandı.

Milyonlarca kişinin yaşadığı kentte 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti Temmuz ayında 38 bin 828 lira olarak hesaplandı. Veriler İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına ait.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,24 arttı. İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 9,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 40,69 oranında arttı.

Temmuz'da en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 94,31 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.