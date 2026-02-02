İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un birçok noktasında planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidileceğini duyurdu. Vatandaşların mağdur olmaması için kesinti yaşanacak bölgeler tek tek açıklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 1
1 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 2
2 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 3
3 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 4
4 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 5
5 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 6
6 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 7
7 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 8
8 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 9
9 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 10
10 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 11
11 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 12
12 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 13
13 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 14
14 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 15
15 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 16
16 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 17
17 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 18
18 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 19
19 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 20
20 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 21
21 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 22
22 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 23
23 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 24
24 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 25
25 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 26
26 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 27
27 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 28
28 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 29
29 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 30
30 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 31
31 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 32
32 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 33
33 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 34
34 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 35
35 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 36
36 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 37
37 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 38
38 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 39
39 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 40
40 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 41
41 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 42
42 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 43
43 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 44
44 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 45
45 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 46
46 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 47
47 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 48
48 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 49
49 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 50
50 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 51
51 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 52
52 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 53
53 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 54
54 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 55
55 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 56
56 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 57
57 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 58
58 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 59
59 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 60
60 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 61
61 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 62
62 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 63
63 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 64
64 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 65
65 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 66
66 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 67
67 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 68
68 69
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 3 Şubat Salı günü büyük elektrik kesintisi geliyor - Resim: 69
69 69
elektrik kesintisi bedaş