İstanbul'da yaşayanların aslen nereli olduğu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla önceki yıla kıyasla 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. İstanbul'un nüfusu ise, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaştı.

İSTANBUL'DA EN ÇOK SİVASLI YAŞIYOR

Verilere göre İstanbul'da en çok Sivas nüfusuna kayıtlı kişiler bulunuyor. İstanbul'da 759 bin 363 Sivaslı yaşıyor. Onu 546 bin 718 Kastamonu nüfusuna kayıtlı kişiler takip ediyor. Üçüncü sırada ise Ordulular yer alıyor. İstanbul'da 519 bin 889 Ordu nüfusuna kayıtlı insan yaşıyor.

GİRESUNLULAR VE TOKATLILAR İSTANBUL'DA

İstanbul'da yaşayan Giresunlu sayısı 485 bin 500, Tokatlı sayısı ise 475 bin 471 olarak belirlendi. Erzurum nüfusuna kayıtlı 456 bin 192 kişi de İstanbul'da yaşıyor.

İstanbul'da yaşayan diğer illerin nüfusları ise şöyle:

MALATYA: 422.078

SAMSUN: 413.372

TRABZON: 413.924

SİNOP: 366.728

KARS: 309.231

RİZE: 307.049

ERZİNCAN: 301.667

VAN: 274.682

MARDİN: 267.308

SİİRT: 263.512

ARDAHAN: 260.318

BİTLİS: 248.962

DİYARBAKIR: 238.539