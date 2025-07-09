İstanbul’da yıkım kararı: Tarihler netleşti

Boğaz hattındaki lüks otellere kaçak yapı darbesi! Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, aralarında Bebek ve Mandarin Otel’in de bulunduğu 6 yapı için yıkım kararı verdi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
İstanbul’da yıkım kararı: Tarihler netleşti
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İstanbul Boğazı’nda yer alan lüks otel ve mekanlara yönelik tarihi bir karar alındı. Bebek Otel, Mandarin Otel, Ottoman Otel gibi kamuoyunun yakından tanıdığı yapıların da aralarında bulunduğu 6 işletme için yıkım kararı verildi.

Karar, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından imara aykırı müdahaleler gerekçesiyle alındı. Habertürk'ün aktardığına göre, bu yapılarda kaçak teras, dolgu alan, kaldırılan merdivenler ve izinsiz eklentiler tespit edildi.

Toplam 106 yapı incelendi, 6’sı için resmi yıkım kararı çıktı. Yıkım kararı Bebek, Ortaköy ve Kuruçeşme mahallelerini kapsıyor.

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 YIKIM TARİHLERİ:

Baylan Pastanesi – 10 Temmuz 2025
Bebek Balıkçısı – 16 Temmuz 2025
Bebek Otel – 18 Temmuz 2025
Arnavutköy Balıkçısı – 30 Temmuz 2025
Mandarin Otel – 01 Ağustos 2025
Ottoman Otel – 22 Haziran 2025

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