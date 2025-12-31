İstanbul’da yılbaşı ve 1 Ocak düzenlemesi: Çok sayıda yol trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 31 Aralık gecesi alınacak yılbaşı tedbirleri ve 1 Ocak 2026 tarihinde Fatih ile Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek "Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı" kapsamında trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.

Yapılan açıklamada Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de uygulanacak kısıtlamalar detaylandırıldı.

BEYOĞLU'NDA SAAT 14.00'TE BAŞLAYACAK

Yılbaşı tedbirleri çerçevesinde Beyoğlu'nda 31 Aralık günü saat 14.00'ten itibaren program bitimine kadar geniş çaplı kapatmalar uygulanacak. Trafiğe kapatılacak noktalar şunlar:

İstiklal, Takı Zafer, Asmalı Mescit, Atıf Yılmaz, Yeni Çarşı, Turnacıbaşı, Hamalbaşı, İlk Belediye, Yolcuzade İskender ve Sadi Konuralp caddeleri; Dünya Sağlık, Osmanlı, Zambak, Balo, Meşelik, Sadri Alışık, Aslan Yatağı, Ensiz ve Postacılar sokaklar; Kumbaracı ve Kazancı yokuşları ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar.

Ayrıca, Sıraselviler Caddesi Hocazade Sokak ile Taksim Meydanı arasında kalan kısım ve Meşrutiyet Caddesi Karayel Sokak ile Hamalbaşı Caddesi arasında kalan bölge de trafiğe kapalı olacak.

Refik Saydam Caddesi ile Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametlerinde ise saat 22.00 itibarıyla araç trafiğine izin verilmeyecek. Sürücüler alternatif olarak Meclis-i Mebusan, Mete, İnönü, Kemeraltı, Tersane ve Evliya Çelebi caddeleri ile Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı Unkapanı istikametini kullanabilecek.

ŞİŞLİ VE BEŞİKTAŞ'TA ALTERNATİF YOLLAR

Şişli'de Mim Kemal Öke ve Abdi İpekçi caddeleri ile Bostan, Atiye, Altın ve Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu sokaklar ve bunlara çıkan tüm yollar saat 14.00'ten itibaren kapatılacak. Sürücüler Teşvikiye, Valikonağı, Rumeli, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddelerine yönlendirilecek.

Beşiktaş'ta ise Palanga Caddesi ile Kırbaç, Kireçhane ve Alay Emini sokaklar ve bağlantı yolları trafiğe kapatılırken; Yeşilpınar ve Yol sokakları ile Ahmet Adnan Saygun Caddesi alternatif güzergah olarak belirlendi.

KADIKÖY'DE TRAFİK AKIŞI DEĞİŞİYOR

Kadıköy'de saat 14.00 itibarıyla Bahariye, General Asım Gündüz, Albay Faik Sözdener ve Mühürdar caddeleri ile Badem Altı, Leylek, Tuğlacı Emin Bey, Caddebostan İskele sokakları trafiğe kapatılacak. Vatandaşlar Söğütlüçeşme, Dr. Esat Işık ve Rıhtım caddeleri ile Çetin Emeç Bulvarı ve Abdulkadir Noyan Sokak'ı kullanabilecek.

GALATA KÖPRÜSÜ VE FATİH'TE 1 OCAK DÜZENLEMESİ

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek amacıyla 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüş nedeniyle ek tedbirler alındı. Galata Köprüsü ve bağlantı yolları, 31 Aralık saat 22.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.

Fatih'te 1 Ocak sabahı saat 03.00'ten itibaren Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Ankara, Ebu Suud, Divanyolu ve Alemdar caddeleri ile bu yollara çıkan tüm noktalar trafiğe kapalı olacak. Ayrıca Sahil Kennedy Caddesi Aksakal Sokak kesişimi ile Reşadiye Caddesi kesişimi arasında kalan kısımda trafik akışı sağlanmayacak. Atatürk Bulvarı ve Unkapanı Köprüsü alternatif olarak kullanılabilecek.

Beyoğlu tarafında ise saat 03.00 itibarıyla Alageyik ve Yüksek Kaldırım sokakları, Bankalar, Tersane, Necatibey, Kemeraltı caddeleri ve Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Kemeraltı Caddesi kesişimi arası trafiğe kapatılacak. Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe istikameti ve Unkapanı Köprüsü alternatif güzergah olarak belirlendi.

TRAMVAY SEFERLERİ KISITLANIYOR

Raylı sistemlerde de düzenlemeye gidildi. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 31 Aralık saat 22.00'den itibaren Kabataş-Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılmayacak. 1 Ocak 2026'da ise saat 03.00'ten itibaren Kabataş-Beyazıt arasında hizmet verilmeyecek.

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda da 1 Ocak 2026 saat 03.00'ten program bitimine kadar Küçükpazar-Eminönü istasyonları arasında seferler durdurulacak.