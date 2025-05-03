İstanbul'da yine deprem paniği: Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan açıklama geldi

23 Nisan’da Marmara Denizi’nde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul birçok kez daha sarsıldı. Bugün saat 11.36’da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yaşanan depremin, 23 Nisan’da meydana gelen 6.2’lik depremin doğal bir artçısı olduğunu vurguladı. Ercan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Silivri açıklarında M6,2’lik deprem odağının bu kez batıda, M.Ereğlisi yönünde M4,0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen Ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok.”