İstanbul'da yine deprem paniği: Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan açıklama geldi

23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bugün İstanbul’da 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Vatandaşlar paniğe kapılırken, yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan artçı sarsıntıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi: “Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok.”

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da yine deprem paniği: Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan açıklama geldi
Yayınlanma: Güncellenme:

23 Nisan’da Marmara Denizi’nde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul birçok kez daha sarsıldı. Bugün saat 11.36’da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. 

Yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yaşanan depremin, 23 Nisan’da meydana gelen 6.2’lik depremin doğal bir artçısı olduğunu vurguladı. Ercan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Silivri açıklarında M6,2’lik deprem odağının bu kez batıda, M.Ereğlisi yönünde M4,0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen Ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok.”

BİM'de alışveriş zamanı: 6-7 mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandıBİM'de alışveriş zamanı: 6-7 mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandıMarket
deprem
Günün Manşetleri
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti!
İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu
Bolu’daki otel yangını önlenebilir miydi?
Grevdeki işçilerden Bakan Işıkhan’a tepki
İsrail’in Suriye’deki saldırılarının ardındaki gerçek
Kadın emekçilerin adalet yürüyüşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
O bölge sallanmaya devam ediyor
İzmir merkezli terör operasyonu!
Emekçinin sesi Kartal’dan yükseldi
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Soğanlarınız sürekli filizleniyor mu? Yanına bunu koymanız yeterli Soğanlarınız sürekli filizleniyor mu? Yanına bunu koymanız yeterli
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
TOKİ'den büyük fırsat TOKİ'den büyük fırsat
BİM'de alışveriş zamanı BİM'de alışveriş zamanı